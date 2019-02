Una banda di ladri d'appartamento è stata sgominata dalla polizia di Stato di Latina, in collaborazione con i colleghi della squadra mobile di Napoli. Dieci le persone accusate di associazione per delinquere finalizzata alla commissione di furti all'interno di ville e appartamenti, oltre che di porto abusivo di armi. Nei loro confronti è stata emessa una misura cautelare in corso di esecuzione a partire dalle prime ore di oggi, giovedì 14 febbraio. Stando a quanto emerso dalle indagini, il gruppo criminale era molto ben strutturato e agiva non solo nel Lazio ma anche in diverse zone della Campania, dell'Abruzzo e delle Marche.

I ladri agivano usando sempre la stessa tecnica

La banda, di cui facevano parte anche due donne, entrava in azione soprattutto nei fine settimana, quando i proprietari delle ville e degli appartamenti andavano a teatro o in noti ristoranti. I componenti dell'organizzazione criminale dalle targhe delle auto riuscivano a risalire agli indirizzi di residenza dei proprietari attraverso la consultazione delle banche dati dell'Aci o del Pra (Pubblico registro automobilistico). Quindi entravano in azione, sicuri di non trovare nessuno all'interno delle abitazioni da svaligiare. Con questa tecnica avrebbero messo a segno decine di furti: i proprietari delle case, una volta rientrati dalle serate trascorse fuori, trovavano ad attenderli una brutta sorpresa.