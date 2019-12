È morto Italo Bizzarri, l'uomo di 73 anni investito la sera di Natale mentre stava passeggiando con il proprio cane in via Rea Silvia, a Villa Claudia. L'anziano è stato centrato in pieno da una donna intorno alle 20.30 del 25 dicembre: immediata la chiamata ai soccorsi, giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente per soccorrere l'uomo. Le sue condizioni sono apparse da subito gravi, ed è stato ricoverato all'ospedale Santa Maria Goretti di Latina, dove è morto dopo tre giorni. Per lui, purtroppo, non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le lesioni riportate nello schianto con la Fiat Panda. Italo Bizzarri, originario di Anzio, nonostante le speranze di medici e familiari, si è spento dopo tre giorni di agonia.

Un altro incidente a Roma, morto un centauro di 43 anni

Un altro grave incidente si è verificato questa mattina sulle strade della capitale, dove dall'inizio del 2019 sono stati 30mila i sinistri, di cui 124 con esito mortale. Un centauro di 43 anni è morto dopo che il suo scooter Sh si è scontrato con un autocarro del Servizio Giardini intorno alle 8.15 del mattino. Il sinistro è avvenuto in via Cernaia, all'incrocio con via Pietro Barbieri, al centro della Capitale. Alla guida dell'autocarro, un uomo di 56 anni che si è subito fermato a prestare soccorso e ha allertato il 118. Dopo pochi minuti le ambulanze sono giunte sul posto, ma per il centauro non c'è stato nulla da fare: le lesioni riportate a causa dello schianto erano troppo gravi, ed è spirato praticamente sul colpo. Il conducente dell'autocarro è stato portato all'ospedale Santo Spirito per verificare la presenza nel sangue di alcol e droga. Sul posto, per verificare la dinamica del sinistro, gli agenti del Primo Gruppo Centro della polizia locale di Roma Capitale.