Le tre donne che si sono prese a mestolate l'altro giorno davanti a una scuola a Cisterna di Latina hanno iniziato a litigare per un uomo. Questo il motivo scatenante della discussione nata prima sui social, poi proseguita in strada. Solo l'intervento dei poliziotti del commissariato di Cisterna di Latina è riuscito a interrompere la lite, anche se gli animi non si sono affatto sedati. L'episodio è avvenuto nel quartiere popolare di San Valentino a Cisterna di Latina, davanti ai bimbi che con i loro grembiulini e le cartelline stavano entrando in classe. Due mamme che già da tempo discutevano in maniera furiosa sui social sono arrivate davanti l'istituto con i loro figli già sul piede di guerra: come appreso recentemente, le discussioni vertevano sul compagno di una delle due. E giù a insulti, cattiverie e parolacce. Fino a che non si è passato alle maniere forti.

Arrivata davanti la scuola, la mamma che ha iniziato la lite ha visto la rivale passeggiare con la sorella sul marciapiede. Allora, ha deciso di provare a investirla: ed è quello che effettivamente ha fatto dato che le è passata sopra il piede con la macchina. La donna ferita è dovuta ricorrere alle cure dell'ospedale, dove è stata medicata e ha ricevuto venti giorni di prognosi. Prima di essere ricoverata però, ha tirato fuori un mestolo di legno che aveva portato proprio per l'occasione e ha iniziato a colpirla. Qualche passante ha chiamato la polizia chiedendo l'intervento degli agenti, che hanno separato le due donne prima che la situazione degenerasse ulteriormente. A quanto accertato, la donna che ha investito la rivale solo il giorno prima era stata convocata in commissariato, dove le era stato notificato l'avviso orale emesso dal Questore di Latina che ne decreta la pericolosità sociale.