Pietro Letto è il ventottenne di Nettuno morto in un incidente avvenuto nel pomeriggio di ieri, martedì 28 maggio, lungo la Strada Alta, nel territorio della provincia di Latina. Erano circa le 17 quando Pietro, alla guida della sua auto, una Marcedes classe C, era in viaggio tra Borgo Sabotino e Acciarella. Improvvisamente il ragazzo ha perso il controllo del veicolo, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha sbandato, ed è finito fuori strada. L'impatto è stato talmente violento da scaraventarlo fuori dall'abitacolo. Ad assistere alla drammatica scena alcuni automobilisti di passaggio, che si sono fermati a prestare soccorso alla vittima dell'incidente, chiedendo l'intervento di un'ambulanza. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118 che lo ha soccorso e ha tentato di rianimarlo, purtroppo senza esito. I paramedici non hanno potuto fare nulla per salvarlo. Pietro è morto praticamente sul colpo, a causa delle gravi ferite e traumi riportati che non gli hanno lasciato scampo. A svolgere i rilievi scientifici la polizia stradale, che sta lavorando per ricostruire le dinamiche dell'accaduto. Nel sinistro sono rimasti coinvolti altri veicoli.

Pietro letto morto in un incidente stradale

Nettuno è in lutto per la morte di Pietro Letto, una vita spezzata a soli ventotto anni. La comunità si è stretta intorno al dolore della famiglia, appresa la notizia della scomparsa del giovane. Pietro da adolescente aveva frequentato l'Itis Luigi Trafelli, era interista e aveva la passione per le auto. Tantissimi i messaggi di amici e conoscenti che hanno voluto ricordarlo, lasciando un pensiero sulla sua bacheca Facebook: "Ciao Pietro, la vita a volte è ingiusta, ma un giorno ci ritroveremo".