in foto: Immagine di repertorio

Tragedia sulla strada a Borgo Sabotino, in provincia di Latina, dove un ragazzo è morto in un terribile incidente stradale. La vittima sarebbe un ventottenne originario di Nettuno, ma al momento non sono note le sue generalità. Secondo le informazioni apprese il giovane era alla guida della sua auto, una Mercedes classe C, e al momento dei drammatici fatti stava percorrendo la Strada Alta, nel territorio pontino, all'altezza del chilometro 4 in direzione Acciarella, quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito fuori strada. L'impatto è stato molto violento, tanto da spingerlo fuori dall'abitacolo del veicolo. A dare l'allarme gli altri automobilisti in transito, che si sono fermati per cercare di prestare soccorso al ragazzo e hanno richiesto l'immediato intervento di un'ambulanza. Le sue condizioni sono parse fin da subito gravi perché era privo di coscienza.

Incidente a Borgo Sabotino, morto un giovane di Nettuno

Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di soccorrere la vittima, provando a rianimarla, ma per il giovane non c'è stato purtroppo nulla da fare se non constatarne il decesso. La vittima è morta probabilmente sul colpo, a causa della violenza dell'urto e per le gravi ferite riportate che gli sono risultate fatali. Presenti sul luogo dell'accaduto gli agenti della polizia stradale di Latina che hanno svolto i rilievi scientifici necessari al caso. Sono in corso le indagini per ricostruire la dinamica dell'incidente. Nel sinistro non sono rimasti coinvolti altri veicoli.