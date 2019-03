in foto: Immagine di repertorio

Incidente sul lavoro a Norma, nel territorio della provincia di Latina, dove un operaio rischia l'amputazione dopo essere rimasto con la mano sinistra incastrata all'interno di un macchinario, mentre stava prestando servizio in un'azienda del posto. I fatti risalgono a questa mattina, lunedì 25 marzo: secondo le informazioni ricevute la vittima è un ragazzo di 22 anni, residente in zona, che al momento dell'accaduto stava svolgendo dei lavori di manutenzione, quando, per cause note e ancora in via d'accertamento, la mano sinistra è rimasta intrappolata nel macchinario. Subito sono scattati i soccorsi, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 arrivato in eliambulanza da Roma. I paramedici lo hanno trasportato in volo fino all'ospedale Gemelli nella Capitale. Arrivato nel nosocomio, i medici gli hanno prestato tutte le cure necessarie al caso. La mano, gravemente ferita, rischia di essere amputata. Presente il personale della Asl, i carabinieri della stazione locale che hanno momentaneamente sequestrato il macchinario, svolto gli accertamenti di rito e che stanno indagando sul caso, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e verificare eventuali responsabilità da parte dell'azienda.

Incidente sul lavoro a Roma: operaio incastrato nel rullo trasportatore

L'ultimo episodio riportato da Fanpage in cui un operaio è rimasto ferito sul posto di lavoro risale al 25 gennaio scorso, quando un 30enne ha rischiato di perdere una mano, incastrata nel rullo trasportatore di un'azienda attrezzata per la crescita e il confezionamento dei funghi di Lanuvio, ai Castelli Romani. Il ragazzo, soccorso e trasportato in gravi condizioni con l'eliambulanza a Roma, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico per scongiurare la perdita dell'arto.