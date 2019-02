in foto: Immagine di repertorio

È un grave incidente quello che si è verificato oggi verso le 15.30 in via Carrara, nella zona di Latina Scalo. Una macchina si è ribaltata e il conducente è rimasto gravemente ferito, tanto che si è reso necessario il trasporto in eliambulanza. Sul posto, per i rilievi del caso, è giunta la Polizia locale di Latina. Per adesso non si sa ancora nulla sulle dinamiche dell'incidente, né il perché l'automobilista abbia perso il controllo del mezzo. Sono ignote anche le sue generalità, le sue condizioni, e il nome dell'ospedale in cui è stato trasportato. Le forze dell'ordine sono al lavoro per capire se la persona alla guida sia stata vittima di un malore, di una distrazione o se abbia reagito sterzando alla presenza di un animale, un pedone o un'altra auto. Per adesso però, sembra non ci siano altre vetture coinvolte nell'impatto.

Villa Santa Lucia, violento scontro nella notte: feriti 5 giovani

Un altro grave incidente si è invece verificato tra la notte di sabato e domenica a Villa Santa Lucia, in provincia di Frosinone. Una Citroen C3 con a bordo cinque ragazzi si è schiantata contro il muro di cinta di una casa, andando poi a finire in un fossato. Immediatamente allertati dal boato causato dallo scontro, gli abitanti della zona hanno allertato il personale del 118 e le forze dell'ordine, accorse subito sul posto. Tutti i giovani sono stati ricoverati in ospedale, con prognosi che vanno dai sette ai venti giorni. Versa in gravi condizioni invece un 17enne che ha riportato un forte trauma cranico: dopo essere stato stabilizzato al Santa Lucia, è stato trasportato il elisoccorso al Gemelli di Roma. Non si conoscono le cause dell'incidente, ancora da accertare, ma sembra che il ragazzo alla guida abbia perso il controllo del mezzo a causa del maltempo e delle cattive condizioni della strada.