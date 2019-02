Sono finiti fuori strada con la macchina, una Citroen C3, sbattendo prima contro il muro di cinta di un'abitazione di Villa Santa Lucia e finendo poi in un fossato. L'incidente, avvenuto nella notte tra sabato e domenica in via Santa Scolastica – in provincia di Frosinone – ha visto coinvolti cinque giovani, tutti quanti trasportati in ospedale. L'impatto è stato molto violento e tutte le persone a bordo sono rimaste ferite. Una di loro, un ragazzo di 17 anni, versa in gravi condizioni: tanto che dopo essere stato trasportato al nosocomio "Santa Lucia", è stato trasferito in elicottero al Gemelli di Roma per ricevere cure più specifiche. Il 17enne ha riportato un serio trauma cranico e la prognosi al momento è ancora riservata. Per adesso non si hanno ulteriori notizie sulle sue condizioni. Gli altri ragazzi a bordo dell'auto, invece, sono tutti ricoverati al Santa Lucia e hanno ricevuto prognosi tra i sette e i venti giorni.

Villa Santa Lucia, le dinamiche dell'incidente

Ad allertare le forze dell'ordine e il 118 sono stati i residenti di Villa Santa Lucia, svegliati dal violentissimo impatto della Citroen C3 contro il muro di cinta della casa. Immediati i soccorsi, subito accorsi in via Santa Scolastica: sul luogo dell'incidente sono arrivati in pochissimo tempo i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cassino, i carabinieri e i mezzi dell'Ares 118. Non si sa cosa abbia spinto i ragazzi – tutti residenti tra Aquino e Piedimonte San Germano – a perdere il controllo del mezzo e finire fuori strada: se una distrazione, un malore, il maltempo o altro. I carabinieri di Cassino sono al lavoro per accertare le cause del sinistro e capire cosa abbia fatto sbandare la macchina, finita in un fossato dopo lo schianto contro la villa.