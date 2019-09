in foto: Immagine di repertorio

Un uomo è morto in ospedale dopo essere rimasto gravemente ferito a seguito di un investimento su via Appia a Latina. L'incidente è avvenuto questa mattina, martedì 24 settembre. La vittima è un 56enne che secondo le informazioni apprese stava attraversando la strada nella frazione di Tor Tre Ponti. In quel preciso istante un furgone in transito diretto verso Terracina lo ha travolto. L'impatto è stato molto violento: l'uomo colpito dalla parte anteriore del veicolo ha fatto un volo di diversi metri, per poi finire contro un'auto parcheggiata e subito dopo rovinosamente riverso sull'asfalto.

Furgone investe pedone

Sul posto, ricevuta la telefonata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario che lo ha soccorso e trasportato in ambulanza al Santa Maria Goretti di Latina. Arrivato al pronto soccorso, il paziente è stato affidato alle cure dei medici che lo hanno sottoposto agli accertamenti necessari al caso. Le sue condizioni sopno parse fin da subito particolarmente critiche, poi il decesso avvenuto a causa delle gravi ferite e traumi riportati. Presenti per i rilievi scientifici di rito gli agenti della polizia stradale di Latina, che hanno ricostruito la dinamica dell'accaduto e svolto delle verifiche per accertare eventuali responsabilità da parte del conducente del mezzo.

Auto investe ciclista a Terracina

Mattina di sangue a Latina e provincia. A Terracina un'auto ha investito un ciclista soccorso in eliambulanza e trasportato in ospedale. In sinistro è avvenuto sul lungomare di Terracina, tra via Roma e via Tripoli. L'uomo a seguito dell'impatto è finito con la testa nel finestrino di un'auto. Anche le sue condizioni sono critiche.