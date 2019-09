in foto: Foto di repertorio

Grave incidente avvenuto questa mattina a Terracina, nei pressi del lungomare. Ad avere la peggio un ciclista che si è scontrato con una macchina tra via Roma e via Tripoli. Il sinistro è avvenuto intorno alle 9. Ancora non sono chiare le modalità dell'incidente, ma alcuni testimoni hanno riferito di aver visto il ciclista finire con la testa dentro il finestrino posteriore dell'auto. Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, che date le gravi condizioni del ciclista hanno fatto atterrare l'eliambulanza. Il ferito è stato quindi trasportato d'urgenza in ospedale. Non si sa ancora se sia o meno in pericolo di vita. Sul posto, per i rilievi del caso, i vigili urbani di Terracina: saranno loro a dover determinare le modalità tramite le quali si è svolto l'incidente tra il ciclista e la Fiat.

Ciclista muore dopo incidente in via della Giustiniana

Si tratta dell'ennesimo incidente che vede coinvolto un ciclista. L'ultimo è avvenuto a Roma ed è stato purtroppo mortale per Cosmo Di Giuseppe: il 66enne si è scontrato con una macchina e dopo essere stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Grottarossa è deceduto dopo diverse ore di agonia. Stando a quanto ricostruito, il ciclista è stato preso in pieno da una Lancia Y guidata da un 64enne che si è poi fermato a prestare soccorso. I soccorsi sono giunti tempestivamente sul luogo dell'incidente, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare. Le sue condizioni erano troppo gravi perché potessi salvarsi, e nonostante gli sforzi i medici non sono riusciti a salvargli la vita.