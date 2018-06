Un grave incidente si è verificato questa mattina all'alba su via dei Monti Lepini, alla periferia di Latina, dove una vettura per cause ancora da appurare è precipitata in un canale. Al chilometro 47,7oo della strada, sono giunti i soccorsi sanitari del 118, la polizia stradale e i vigili del fuoco. I passeggeri, due giovani che stavano rischiando di annegare, sono stati estratti dalle lamiere dell'auto e affidati alle cure mediche del personale sanitario che li ha trasportati all'ospedale Santa Maria Goretti in ambulanza. Ricoverati: le loro condizioni non sarebbero gravi da quanto si apprende Successivamente i vigili del fuoco, con l'ausilio di un'autogru hanno recuperato l'auto tirandola fuori dal canale. Ancora da appurare come il conducente abbia perso il controllo della vettura finendo fuori strada, non sarebbero in ogni caso coinvolte altre vetture.

Marica, 20 anni, morta in un incidente stradale a Latina

La dinamica dell'incidente è molto simile a quanto accaduto ieri sempre in provincia di Latina, questa volta in via della Striscia, dove un'auto con a bordo due ragazze è precipitata in un canale al lato della strada. In questo caso purtroppo le conseguenze sono state ben più gravi e Marica Bianchi, 20 anni, ha perso la vita nel sinistro mentre l'amica che viaggiava con lei è rimasta ferita