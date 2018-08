Un uomo di 80 anni di Tarquinia, comune sul litorale a Nord di Roma, è stato denunciato per maltrattamento di animali lo scorso venerdì 17 agosto. L'anziano signore è accusato di aver coscientemente chiuso in macchina i suoi tre cagnolini, quando la macchina era posteggiata sotto il sole cocente dell'ora di pranzo, e per di più con i finestrini abbassati.

Gli animali, che avrebbero rischiato di morire all'interno della vettura dove le temperature erano diventate insopportabili, hanno richiamato con i loro guaiti alcuni passanti che hanno chiamato i carabinieri della stazione locale che si sono recati sul luogo. I militari hanno aperto l'automobile parcheggiata, liberando i tre cani di piccola taglia in evidente stato di sofferenza. Una volta rintracciato il proprietario questi è stato denunciato a piede libero.