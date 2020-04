in foto: L’Istituto Lazzaro Spallanzani di Roma

La settimana scorsa un attacco hacker è stato portato avanti contro l'ospedale Lazzaro Spallanzani di Roma, centro di riferimento a livello nazionale per l'emergenza coronavirus. Lo ha reso noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D'Amato nel corso di una video conferenza stampa congiunta con il governatore Nicola Zingaretti per aggiornare i cittadini sulle nuove misure prese. "C'è stato anche un attacco hacker una settimana fa allo Spallanzani, ma senza successo. Abbiamo degli ottimi Servizi nazionali a tutela pubblica, che ci hanno ragguagliato su questo", ha dichiarato in videoconferenza. Non è noto chi e con che scopo abbia portato avanti l'intrusione informatica, né se questa è stata portata avanti con successo.

Coronavirus: sabotaggio all'ospedale San Camillo

Non è l'unico episodio inquietante attorno alle strutture sanitarie di Roma che si occupano dell'emergenza. "Apprendo dal Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera San Camillo che questa notte è stato sabotato il laboratorio per il test del covid19 che doveva essere attivo da oggi. È stata presentata denuncia ai carabinieri, i colpevoli dovranno essere puniti", ha reso noto questa mattina D'Amato. Al San Camillo sono arrivati i carabinieri che hanno eseguito i rilievi del caso, in cerca di tracce utili a individuare i responsabili del sabotaggio. Da quanto si apprende sono state acquisite le immagini di alcune telecamere di video sorveglianza dell'ospedale.