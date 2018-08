Una banda di ladri si è intrufolata in casa di Alessandro Gassman nella notte tra mercoledì 15 agosto e giovedì 16 agosto in via dei Coronari, nel cuore di Roma a due passi da Piazza Navona. Dopo aver abitato per anni a Rione Trastevere, qui ha deciso di trasferirsi dopo la nascita del figlio Leo. Dalla casa dell'attore sono stati trafugati gioielli, vestiti di marca, oggetti preziosi e i premi vinti dal padrone di casa e dal padre Vittorio Gassman, regista e attore protagonista per molti decenni del cinema italiano e dal dopoguerra interprete assoluto della commedia all'italiana. Ad accorgersi del furto la domestica la mattina di giovedì: approfittando della città deserta a Ferragosto i ladri sono riusciti a mettere a segno il colpo e ad allontanarsi senza farsi notare.

Sul posto sono giunti gli agenti della Polizia di Stato attorno alle 13.00, constatando la violazione dell'appartamento e stilando un primo inventario degli oggetti rubati, secondo quanto riferito dall'ufficio stampa della Questura di Roma. L'ammontare del bottino ancora non è noto, ma al di là del valore economico degli oggetti rubati, questi avevano sicuramente un valore affettivo, in particolar modo i premi e i riconoscimenti alla carriera di Vittorio Gassman. L'attore da quanto si apprende si trova in questi giorni fuori dalla capitale in vacanza.