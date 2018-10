Avrebbero evaso l'Iva per una cifra complessiva di 155.000 euro, per questo la sorella di Raul Bova, Daniela Bova, e l'ex moglie Chiara Giordano, rischiano di essere rinviate a giudizio con l'accusa di evasione fiscale. La circostanza – riportata dal quotidiano la Repubblica – si riferisce alla produzione della mini serie televisiva "Come un delfino", girata tra il 2011 e il 2012, e con protagonista lo stesso Raul Bova nei panni di un campione di nuoto costretto a interrompere la sua carriera per ragioni di salute.

La serie tv è stata prodotta dalla Sammarco Srl, di cui titolari erano proprio le due donne per cui il pm Giovanni Battista Bertolini ha chiesto il giudizio. A decidere se procedere o meno con il processo sarà il gup Chiara Gallo, in un'udienza che si terrà nel marzo del prossimo anno. Rischiano il processo anche quattro imprenditori, accusati di aver emesso fatture false a favore della società, con l'obiettivo di abbassare l'imponibile e pagare meno tasse.