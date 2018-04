La sindaca di Roma Virginia Raggi ha incontrato ieri pomeriggio venti cittadini centenari che hanno raggiunto il traguardo del secolo nei primi tre mesi del 2018. Gli anziani sono stati ricevuti in Campidoglio, dove la sindaca ha consegnato loro la medaglia di Roma Capitale. "Dall'anno scorso abbiamo iniziato a premiare i centenari di Roma con una medaglia, una pergamena e anche un albero all'interno dei parchi della Capitale", ha spiegato la prima cittadina che ha chiacchierato con i suoi invitati ringraziandoli di aver accettato l'invito, e per il loro ruolo di testimoni della nostra epoca. Non a caso la cerimonia, che si è svolta in un tono assolutamente informale, si è svolta nella sala della Protomoteca dove è in corso una mostra sui 70 anni della Costituzione.

"Facciamo questo perché ci teniamo a dare un segnale a persone che hanno raggiunto un traguardo straordinario e che per noi sono, non solo la testimonianza di un pezzo di storia, ma rappresentano anche la continuità tra nonni e nipoti di Roma. – ha spiegato Raggi – Grazie per essere venuti qui oggi, sono stata molto contenta di avervi incontrato insieme alle vostre famiglie e spero di potervi vedere qui ancora. Mi auguro che possiate partecipare in occasione della piantumazione".