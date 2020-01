in foto: Immagine di repertorio

Ancora sangue sulle strade di Roma, ancora una vittima. Un grave incidente è avvenuto nella serata di ieri – domenica 12 gennaio – in via Naise, nel quartiere di La Rustica all'estrema periferia est della città. La vittima è un uomo di quarantotto anni che, da quanto ricostruito finora, ha perso il controllo del suo scooter finendo la sua corsa contro un'auto posteggiata. Violentissimo l'impatto tra il ciclomotore e la vettura in sosta, che non ha lasciato scampo al centauro che è rimasto ucciso sul colpo. Inutile ogni tentativo di rianimazione da parte del personale 118 giunto sul posto a bordo di un'autoambulanza, che non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

Nono sono ancora note le generalità dell'uomo che ha perso la vita, né ancora stata chiarita con esattezza la dinamica dell'incidente. Sul posto, oltre il 118, gli agenti del V Gruppo Casilino della Polizia Locale. Da quanto risulta al momento però non sono rimaste coinvolte altre persone o veicoli. Il corpo dell'uomo deceduto nell'incidente è stato trasportato all'obitorio del Policlinico di Tor Vergata: ora sta all'autorità giudiziaria disporre l'autopsia o meno.

Sempre nella giornata di ieri, ma alle prime luci della domenica, un incidente è avvenuto tra Ariccia e Albano. Qui un'auto che viaggiava su via Perlatura in direzione di Genzano si è ribaltata. A bordo quattro ragazzi di ritorno da una serata in discoteca. Estratti dalla vettura sono stati soccorsi dal 118 e due di loro trasportati d'urgenza all'ospedale di Castelli Romani.