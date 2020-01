in foto: L’incidente in via Perlatura – foto il Caffè

Tornavano a casa dopo aver trascorso una serata in discoteca a Roma. Intorno alle 7 di ieri una Kia Rio si è ribaltata tra Ariccia ed Albano, in direzione di Genzano, su via Perlatura. A bordo c'erano quattro ragazzi. Due di loro sono stati estratti dall'automobile dai soccorritori del 118 e accompagnati d'urgenza all'ospedale dei Castelli Castelli Romani. Stando a quanto riporta il quotidiano locale ‘Il Caffè', le loro condizioni non sarebbero gravi. I due, infatti, avrebbero riportato solo diversi traumi non gravi.

Chiusa per un'ora via Perlatura

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di polizia di Albano Laziale e gli uomini del nucleo radiomobile dei carabinieri di Velletri. La causa dell'incidente è ancora sconosciuta, ma probabilmente si è trattato di un colpo di sonno improvviso. La strada è rimasta chiusa per circa un'ora e sul posto è intervenuto anche il carro attrezzi del deposito giudiziario di Albano Laziale. Via Prelatura è stata riaperta intorno alle 8.30. Si tratta di una strada non nuova a incidenti simili e già da qualche anno l'amministrazione comunale di Ariccia ha disposto l'installazione di dossi e autovelox. Nonostante questo negli ultimi anni si sono verificati molti incidenti, anche gravi e mortali. Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire nei minimi dettagli la dinamica di questo ultimo incidente, anche se, come detto, l'ipotesi di un improvviso colpo di sonno per il conducente sia quella più probabile allo stato delle indagini.