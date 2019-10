in foto: Alessia, la bimba di 8 anni morta a Monterotondo

La piccola Alessia, 8 anni, forse è morta per un boccone andato di traverso. I risultati dell'autopsia saranno disponibili non prima di diversi giorni, ma questa è una delle ipotesi al vaglio degli investigatori. La bimba è morta al Policlinico Gemelli di Roma, dove era arrivata dopo essersi sentita male a scuola, l'Istituto comprensivo E. Spazia di Monterotondo. Durante la pausa pranzo è diventata cianotica e non riusciva a respirare. Un'allergia? Un pezzettino di cibo rimasto in gola? Un oggetto? Secondo la mamma, sentita dal Messaggero, i medici avrebbero trovato qualcosa in gola. Non carne, perché non era nel menu, ma forse mozzarella, che invece i bimbi avevano mangiato pochi minuti prima. I soccorsi sono stati inutili: prima il trasporto d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Monterotondo e poi il trasferimento al policlinico Gemelli, dove è morta dopo una notte di agonia.

Il sindaco di Monterotondo: "Ci stringiamo alla famiglia della piccola Alessia"

"L’amministrazione comunale e tutta la Comunità di Monterotondo, profondamente commosse, si stringono alla famiglia Rusu, ai compagni di scuola, alle insegnanti, al personale scolastico dell’Istituto EsPazia e partecipano all’immenso dolore per la perdita della piccola Alessia", si legge sulla pagina Facebook del Comune di Monterotondo e su quella personale del sindaco del paese, Riccardo Varone.