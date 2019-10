in foto: La scuola di Monterotondo in viale Kennedy, dove la piccola si è sentita improvvisamente male

Una bimba di otto anni è morta questa mattina al policlinico Gemelli di Roma, dove era stata trasportata d'urgenza in seguito a un malore accusato ieri a scuola. Intorno alle 14 di martedì, la piccola si è sentita male in un'aula della scuola primaria di Monterotondo, a nord est di Roma. Sul corpo della bimba i pm della procura di Tivoli hanno disposto un'autopsia. Ancora nessuna ipotesi è stata fatta in merito alle possibili cause del decesso.

Monterotondo, bimba di 8 anni si sente male a scuola e muore

Quando sono arrivati i sanitari del 118 nell'istituto di via Kennedy 58, la piccola già non respirava ed era diventata cianotica. Gli operatori, intervenuti con un'ambulanza e un'automedica, hanno praticato sul posto le manovre di rianimazione e ventilazione assistita e poi hanno trasportato la bimba al pronto soccorso dell'ospedale di Monterotondo. Là i medici hanno deciso per il trasferimento in codice rosso con l'eliambulanza al policlinico Gemelli di Roma, dov'è arrivata nel tardo pomeriggio. La piccola è morta questa mattina dopo una notte passata in ospedale. La polizia locale di Monterotondo sta indagando sulla vicenda. Sarà l'autopsia a chiarire le cause esatte del decesso.