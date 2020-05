in foto: Riaprirà il 2 giugno la mostra su Raffaello

Riapre il 2 giugno la mostra su Raffaello Sanzio, che celebra i 500 anni dalla morte del genio urbinate scomparso a trentasette anni. L'esposizione, che raccoglie 2020 opere dell'artista, sarà di nuovo accessibile ai visitatori a partire dal giorno in cui si festeggia la Repubblica italiana, fino al 30 agosto, ad accoglierla la meravigliosa coronice delle Scuderie del Quirinale. A renderlo noto le pagine social del palazzo di via XXIV Maggio, che ospita ogni anno prestigiose mostre ed eventi culturali. La data del secondo ‘via' si attendeva da qualche giorno, quando sabato scorso in un post pubblicato sulla pagina Facebook, le Scuderie del Quirinale avevano comunicato che le novità ufficiali sulla nuova apertura sarebbero arrivate ad inizio settimana. Un'attesa che sta per concludersi per gli amanti della cultura, che attendevano da tempo di poter assistere all'evento imperdibile, unico al Mondo, che celebra mastria ed opere di uno degli artisti più grandi della Storia dell'Arte.

Musei e mostre di Roma che riaprono dal 18 maggio

L'esposizione è stata inauguarata il 5 marzo scorso, ma ha chiuso dopo solo pochissimi giorni dal suo debutto nella Capitale per l'emergenza coronavirus. Insieme alla mostra su Raffaello, il 18 maggio l'inizio della riapertura dei musei di Roma: da martedì 19 maggio i Musei Capitolini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi e il Palazzo delle Esposizioni. Dal 2 giugno riapriranno l'Ara Pacis, Mercati di Traiano, Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di Roma in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Bilotti, Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo Canonica, Museo della Repubblica romana, Casal de' Pazzi, Museo delle Mura e le aree archeologiche aperte al pubblico. Il 3 giugno aprirà anche l'Archivio Storico Capitolino. Per concedersi una giornata all'insegna dell'Arte sarà necessario rispettare alcune regole anti-contagio disposte dal dpcm: obbligatorio indossare la mascherina, gli ingressi sono contingentati e i visitatori devono mantenere la distanza di sicurezza.