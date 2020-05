in foto: Riaprirà il 2 giugno la mostra su Raffaello

Riaprono da oggi, martedì 19 maggio, alcuni dei più importanti musei romani: i Musei Capitolini, il Museo di Roma a Palazzo Braschi e il Palazzo delle Esposizioni. Dal 2 giugno riapriranno l'Ara Pacis, Mercati di Traiano, Fori Imperiali, Centrale Montemartini, Museo di ROMA in Trastevere, Galleria d'Arte Moderna, Musei di Villa Torlonia, Museo Civico di Zoologia, Museo Bilotti, Museo Barracco, Museo Napoleonico, Museo Canonica, Museo della Repubblica romana, Casal de' Pazzi, Museo delle Mura e le aree archeologiche aperte al pubblico. Il 3 giugno aprirà anche l'Archivio Storico Capitolino. I musei Capitolini saranno aperti dal 19 al 21 maggio solo per i possessori della carta MIC e previa prenotazione, mentre dal 22 saranno aperti a tutti, ma sempre previa prenotazione. Chi possiede la carta MIC deve prenotare allo 060608 (numero gratuito).

Il 2 giugno riapre anche la mostra su Raffaello

Dal 2 giugno il pubblico potrà tornare ad ammirare la mostra "Raffaello 1520 – 1483" alle Scuderie del Quirinale. La mostra, sospesa per circa tre mesi, resterà aperta fino al 30 agosto. "Ricominciamo. Riapriamo le porte delle Scuderie del Quirinale pronti ad accogliere i visitatori nelle piu' scrupolose condizioni di sicurezza, offrendo allo stesso tempo l'opportunità di fruire di tanta bellezza e ritrovare in essa la forza per ripartire. Siamo grati alle Gallerie degli Uffizi, al suo direttore Eike Schmidt e a tutti i prestatori che hanno concesso con generosità l'opportunità di prolungare le date di un'esposizione cosi' importante per il nostro Paese", ha dichiarato Mario De Simoni, Presidente e A.D. Ales – Scuderie del Quirinale.

Spostata la mostra per il centenario di Alberto Sordi

La mostra a Villa Sordi per il centenario dalla nascita di Alberto Sordi è stata spostata a dopo l'estate. Si legge sul sito ufficiale: "Si comunicano le nuove date della mostra, rimodulate alla luce della situazione generale causata dal Coronavirus: 16 settembre 2020 – 31 gennaio 2021".