Continua il botta e risposta politica sull'emergenza rifiuti nella capitale. Oggi tocca a Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, sparare ad alzo zero sull'amministrazione pentastellata in Campidoglio. La bordata viene lanciata, come ormai di consueto, via social network, con la pubblicazione su Facebook di una foto di un maiale che ravana in un cumulo d'immondizia. La foto è tratta da un filmato pubblicato ieri sui social network e girato in zona Romanina.

"L'immagine di Roma, Capitale d'Italia e d'Europa. Il fallimento dell'amministrazione Raggi è ormai ben noto a tutti, tranne che al M5S, che invece di risolvere il problema", il commento di Meloni, che è anche consigliera comunale in Campidoglio dopo la candidatura a sindaca alle elezioni che hanno visto la vittoria di Virginia Raggi.

Oggi la Regione Abruzzo, dopo la scelta di non dirottare l'immondizia di Roma verso l'Emilia Romagna, ha dato l'ok ad accogliere l'immondizia della capitale con un'apposita mozione di giunta che chiarisce termini, tempi e condizioni dei trasferimenti di indifferenziata verso i proprio impianti.