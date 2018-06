La scena, purtroppo, è davvero triste. Piazza Caterina Sforza, tra la Garbatella e l'Ostiense, ore 16 di ieri. Un musicista (che non ha colpe e merita rispetto) sta eseguendo brani da balera con la sua pianola e la fisarmonica. Ad ascoltarlo non c'è nessuno, lo spiazzo è vuoto, desolato e pieno di foglie secche. Un volantino attaccato con il nastro adesivo su un albero suggerisce che il concertino fa parte di un evento ben più grande: è la "Festa della Musica" organizzata dal Comune di Roma, che prevede oltre quattrocento appuntamenti musicali spontanei e gratuiti (sia per il pubblico che per i musicisti) nelle strade e nelle piazze della città, dalle 16 a mezzanotte di giovedì 21 giugno.

Il profilo Facebook di Roma Capitale ha deciso di trasmettere in diretta proprio l'esibizione dello sfortunato musicista e i commenti, purtroppo, non sono certo lusinghieri nei confronti dello spettacolo: "Roma Capitale? Non so cosa vogliate comunicare al mondo, è una strategia la vostra? Volete distruggere l'immagine della più bella città del mondo? Non vi capisco proprio. Bravi ragazzi! Voi non c'entrate nulla, buona musica e grazie per il vostro impegno", scrive Sandra. "Ecco perché non trovavo parcheggio…. tutti a vedere il concertone", scherza Fernando. "Notare il contesto di grande decoro urbano dove si compie il misfatto….", scrive Giorgio. Alcune altre dirette Facebook non offrono uno spettacolo migliore e anche nei luoghi simbolo di Roma, come piazza Navona, il pubblico non è molto. Coinvolgenti e partecipate (come si vede nelle dirette Facebook) sono state invece le iniziative in piazza del Campidoglio, con il concerto il Lis, la lingua dei segni, del Coro Mani Bianche, e nel piazzale del Teatro dell'Opera di Roma.

Come funzionava il bando della Festa della Musica

Chiunque poteva aderire all'iniziativa e suonare all'aperto in spazi pubblici autonomamente individuati o presso spazi privati e del comune d'accordo con i gestori. "Le esibizioni saranno spontanee in quanto nate dalla libera volontà di aderire alla Festa, senza alcuna forma di selezione da parte dell’Amministrazione Capitolina", si legge ancora nel bando. Tradotto in altre parole, praticamente chiunque poteva scendere in piazza e suonare. Lo spettacolo, almeno come è stato pubblicizzato sugli stessi canali social del Comune di Roma, non è stato certo un successo di pubblico.