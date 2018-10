in foto: Foto di Simona Berterame

La Corte dei Conti ha aperto un fascicolo per danno erariale sulla realizzazione di Tiberis, la spiaggia sul Tevere sotto Ponte Marconi voluta da Virginia Raggi. I magistrati contabili dovranno valutare se i 240.000 euro spesi per realizzare l'impianto temporaneo – cifra riportata dalle associazioni che hanno visionato le carte – riqualificando un tratto di sponda del Tevere, trasportando 850 tonnellate di sabbia, realizzando due campi da beach volley, non siano stati una spesa inutile e fuori luogo, un danno erariale per le casse capitoline, visto e considerato anche che la struttura è stata aperta solo nel mese di agosto aprendo con grande ritardo rispetto agli annunci e con una scarsissima pubblicizzazione, oltre che priva di una qualsiasi programmazione di eventi e attrazioni.

Solo ieri il presidente della commissione Ambiente Daniele Diaco del Movimento 5 stelle rivendicava la realizzazione della spiaggia sul Tevere: "Abbiamo offerto ai cittadini — spiegava — un nuovo spazio fruibile e organizzato in un’area degradata e invasa da insediamenti abusivi e rifiuti abbandonati. É stato un successo e vorremmo valorizzarla ulteriormente. Stiamo lavorando per offrire nuove occasioni di utilizzo come ad esempio un’area cani per i nostri amici a quattro zampe. Orgogliosi di aver strappato al degrado una porzione di Tevere".

Numeri alla mano però l'affluenza sulla spiaggia in riva al fiume è stata deludente, vista e considerata anche l'assenza di una piscina che ha reso ben poco attraente la tintarella sotto l'afa cittadina. I costi di Tiberis sono stati anche oggetto dell'interessamento della Commissione Trasparenza di Roma Capitale, presieduta dal consigliere dem Marco Palumbo, che ha chiesto delucidazioni su costi e presenze al direttore del dipartimento Ambiente Rosalba Matassa e a Silvano Simoni, collaboratore del l'assessore all'Ambiente Pinuccia Montanari e membro dell'ufficio speciale Tevere.