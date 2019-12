in foto: Roma

Milano, all'80esimo posto, e Roma, 81esima, si sono posizionate, come abbiamo raccontato, al penultimo e terzultimo posto nell'Expat City Ranking 2019 di InterNations, la più grande comunità expat al mondo con più di 3.5 millioni di membri. Si piazzano davanti solo a Kuwait City (82esima), unica città al mondo tra quelle considerate che si classifica più in basso.

in foto: La vita degli expat a Milano e a Roma

Perché Taipei e Kuala Lumpur

Al primo e al secondo posto della classifica ci sono le metropoli asiatiche di Taipei e Kuala Lumpur. A Taipei, in particolare, la qualità della vita è la terza migliore al mondo, dietro solo alla cittadina di Zug in svizzera e a Tokyo in Giappone. Il 98 per cento degli expat sono soddisfatti dei trasporti pubblici e il 94 per cento è contento dell'assistenza sanitaria presente in città. Sette su dieci apprezzano il costo della vita e sono soddisfatti della loro situazione finanziaria. "Il costo della vita a Taiwan è basso se comparato a Giappone, Korea e Hong Kong", spiegano.

Kuala Lumpur, invece, è la città dove è più facile ambientarsi nel mondo. Tre expat su quattro si sentono a casa in città e il 69 per cento di loro è contento della vita sociale. "È facile mischiarsi con la cultura, il cibo e le persone e la lingua non è un problema se si parla inglese", spiegano alcuni degli intervistati.

Le migliori e le peggiori città del mondo dove espatriare

in foto: Migliori e peggiori città dove espatriare