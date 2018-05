in foto: Stefano Calandrelli, imprenditore italiano ucciso in Costarica

Stefano Calandrelli è stato torturato e poi ucciso a coltellate in un appartamento. Queste le ultime notizie sulla morte dell'imprenditore romano trovato morto in un fiume sotto un ponte autostradale in Costarica. Secondo il quotidiano locale la Nacion, il 51enne italiano è stato pugnalato in un appartamento di San Joaquin de Flores in cui vivevano le due donne sospettate per il delitto e arrestate. Le due sono indagate per i reati di detenzione, la tortura, rapina aggravata e omicidio. Tre uomini sarebbero loro complici.

Arrestate cinque persone, tra cui due donne

Calandrelli, imprenditore nel campo della ristorazione e in affari con una pizzeria italiana in Costarica, scomparve il 14 maggio, giorno in cui fu visto l'ultima volta durante un incontro di lavoro in un centro commerciale di Escazú. E' stato trovato morto una settimana dopo nel fiume Sucio, sotto un ponte autostradale. Sempre secondo i giornali locali, il romano avrebbe avuto una relazione con una delle due donne. A casa di una di loro, dove sarebbe avvenuto il delitto, sono state trovate tracce di sangue. Uno dei sospettati, tra l'altro, è stato trovato in possesso con resti di stoffa insanguinata vicino all'aeroporto di Juan Santamaria di Alajuela. "Anche se non possiamo dire scientificamente che il corpo che si trovava nel fiume Sucio appartenga a lui, diversi diversi indizi assicurano che si tratta proprio di Stefano Calandrelli", ha fatto sapere la polizia locale. Secondo quanto emerso dalle indagini del medico legale la morte sarebbe avvenuta cinque o sei giorni prima dal ritrovamento, periodo che coincide con il giorno della scomparsa. Nonostante il cadavere fosse in avanzato stato di decomposizione sono state evidenziate ferite alla gamba, alla schiena e al collo.