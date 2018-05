in foto: L’imprenditore romano Stefano Calandrelli

L'imprenditore romano Stefano Calandrelli, 51 anni, è stato trovato morto sotto il ponte autostradale del fiume Sucio a San José, Costarica. L'italiano era scomparso da circa una settimana. Con ogni probabilità si tratta di un omicidio. Tra il 2007 e il 2015 l'italiano è stato sposato con la giornalista televisiva costaricana Adriana Durán Rodríguez, da cui ha avuto un figlio che oggi ha nove anni.

Stando a quanto riporta il quotidiano locale La Nacion, Calandrelli, imprenditore nel campo della ristorazione e in affari con una catena di pizzerie, è stato visto vivo per l'ultima volta il 14 maggio, quando stava chiacchierando con alcuni amici all'interno del centro commerciale Escazú Village. Della morte dell'imprenditore italiano sono accusate cinque persone, tra cui due donne. Secondo quanto si apprende, potrebbe essere stato sequestrato e ucciso a scopo di rapina. I sospettati sono stati trovati in possesso di indumenti su cui sono state ritrovate tracce di sangue che in queste ore saranno analizzate.

Il cadavere è stato ritrovato in avanzato stato di decomposizione e per avere certezza assoluta sull'identità del corpo bisognerà attendere gli esiti delle analisi dei medici legali, ma che si tratti di Calandrelli secondo i quotidiani locali è ormai certo.