Una Fiat Punto con a bordo quattro giovani, è precipitata in un fossato al lato della carreggiata sulla via dei Laghi nel territorio di Marino, ai Castelli Romani. Erano circa le 22.00 quando, per cause ancora da accertare, il ragazzo al volante ha perso il controllo della sua vettura che viaggiava in direzione di Roma, scavalcando un muretto a bordo strada e finendo nel fossato. Per fortuna è riuscito a fermare l'auto, che altrimenti sarebbe precipitata giù nella scarpata che a strapiombo in quel punto va verso il lago di Castelgandolfo. I ragazzi – tutti di età compresa tra i 17 e i 21 anni – sono stati soccorsi dl personale sanitario del 118 e trasportati in ospedale, ma per fortuna nessuno di loro è in rivi condizioni.

Sul posto i vigili del fuoco e i carabinieri di Castel Gandolfo, che hanno eseguito i rilievi del caso e lavorato al recupero della vettura dal fossato. Inevitabili le ripercussioni alla circolazione nel tratto della via del Laghi interessati.

Incidente mortale a Roma: uomo travolto da un bus.

A Roma invece, sempre nella serata di ieri, un grave incidente si è verificato in piazza Risorgimento nel quartiere Prati. Qui un bus della linea 590 ha investito un uomo trascindandolo per alcune decine di metri. Inutile l'arrivo dei soccorsi: il corpo era stata straziato dalle ruote dell'autobus. L'autista, sotto choc, ha raccontato di non essersi accorto di aver travolto l'uomo.