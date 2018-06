Si chiama Ion Dinculeasa, è un cittadino romeno che vive in Italia da 20 anni e lavora agli stand de "La festa del cinema" di Roma, sul Lungotevere. È lui l'eroe che, giovedì sera, dopo aver visto una donna buttarsi nel fiume Tevere dal ponte Cestio, non ha esitato a tuffarsi per salvarle la vita. Alle telecamere di Fanpage.it Ion ha raccontato i concitati istanti vissuti: "Abbiamo guardato sul Tevere e ci stava un ragazzo o una ragazza, si vedeva solo la testa. Quando ho visto la ragazza che stava galleggiando mi sono tuffato". La donna molto probabilmente si era tuffata per togliersi la vita. Ion si è a sua volta gettato nelle acque del Tevere, l'ha raggiunta a nuoto ed è riuscito a strapparla alla corrente, rimanendo aggrappato a un bastone di ferro per evitare che la forza dell'acqua portasse via entrambi: "Sono arrivato davanti a lei, le ho preso la mano, ho provato ad andare verso il ponte perché era l'unico punto rigido dove aggrapparmi. Con una mano tenevo il ferro, con l'altra tenevo la ragazza sennò andava via".

Per oltre un quarto d'ora Ion e la donna sono rimasti così, nel fiume, in attesa dei soccorsi. L'arrivo dei vigili del fuoco ha reso a lieto fine la disavventura: "L'unica cosa che diceva era ‘Aiuto, aiuto!'", ha detto Ion a proposito della donna, che quando l'uomo è andata a trovarla in ospedale non lo voleva più fare andare via: Mi ha tenuto abbracciato, le dicevo ‘Devo andare' e lei ‘ No, stai qua con me perché tu mi hai salvato la vita". Non appena uscito dal Tevere tutti hanno voluto farsi foto con Ion e complimentarsi con lui: "Non mi è mai successa una cosa del genere, è stata una cosa meravigliosa. Sono stato come Dio per una ragazza che era quasi morta".