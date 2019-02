Si sono costituiti i due fratelli responsabili di aver investito a bordo di una Mercedes Classe B due buttafuori della discoteca Qube di via di Portonaccio e una terza persona, per vendicarsi della scelta della sicurezza del locale di non farli entrare perché ubriachi e aggressivi. Dopo un accesso diverbio, sono tornati a bordo dell'auto lanciandosi ad alta velocità contro l'ingresso, scatenando momenti di vero e proprio terrore anche tra i ragazzi e le ragazze che si trovavano all'esterno del locale.

I due si sono presentati negli uffici della Questura in via San Vitale e sono stati arrestati con l'accusa di tentato omicidio. Entrambi con precedenti, si erano resi irreperibili: sentendo il cerchio stringersi sulla loro fuga hanno deciso di consegnarsi. Ancora non sono note le generalità degli arrestati né dove si sono nascosti dopo la notte di follia all'esterno del locale.