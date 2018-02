in foto: Franco Attiani, il ristoratore di Artena morto in un incidente stradale

Tragedia ieri ad Artena, comune nell'area metropolitana di Roma, dove un uomo di 61 anni è rimasto ucciso in un incidente. La vittima è Franco Attiani, un ristoratore molto noto nella zona, che era impegnato a pulire la strada dalla neve accumulatasi nel corso della notte e delle prime ore della mattina arrivando a raggiungere nella zona dei Monti Lepini circa 20 centimetri. Da quanto ricostruito a travolgerlo senza lasciargli scampo il suo bobcat con il quale stava togliendo la neve dalla strada: scivolando su una lastra di ghiacchio è finito sotto la lama del mezzo.

A dare l'allarme i vicini di casa dell'uomo in contrada Maiotini, che hanno chiamato i soccorsi: ma quando il 61enne è stato estratto da sotto il mezzo per lui non c'era più nulla da fare. Il personale sanitario del 118 giunto a bordo di un elicottero non ha potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto i carabinieri della compagnia di Colleferro e i militari della stazione locale.