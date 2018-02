Erano circa le 2.00 di notte di oggi, mercoledì 7 febbraio, quando un giovane uomo di 31 anni è stato investito a largo Preneste da una vettura. Il 31enne stava attraversando all'incrocio di via Prenestina quando un'auto l'ha falciato travolgendolo in pieno. Si tratta di una Toyota Yaris, al volante della quale si trovava un uomo di 87 anni. Sul posto i soccorsi sanitari del 118, che hanno soccorso il 31enne rimasto investito, che è apparso subito in gravi condizioni. Trasferito all'ospedale Sandro Pertini, dove è stato ricoverato in codice rosso, è stato sottoposto ad un intervento la prognosi rimane riservata. La Polizia Locale ha eseguito i rilievi del caso, per accertare la dinamica dell'investimento e accertare eventuali responsabilità.

Tangenziale Est: un morto e due feriti.

Un grave incidente è avvenuto anche sulla Tangenziale Est la scorsa notte. Qui un'auto con a bordo tre giovani si è schiantata all'altezza della Stazione Tiburtina. Dall'Opel Agila sono estratti i corpi dei ragazzi, uno dei quali senza vita, mentre gli altri due sono stati trasferiti al Policlinico Umberto I in gravi condizioni.