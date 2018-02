in foto: Foto di repertorio

Un morto e tre feriti. Ancora un incidente mortale sulla Tangenziale Est di Roma. Nel corso della notte una Opel Agila con tre ragazzi a bordo si è schiantata contro il guard rail della carreggiata all'altezza della stazione Tiburtina in direzione Salaria. Uno dei tre ragazzi, tutti di vent'anni, ha perso la vita. Gli altri due sono stati soccorsi dai medici del 118 e trasportati d'urgenza ai pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni e del Policlinico Umberto I. Stando a quanto si apprende, le loro condizioni di salute sarebbero gravi. Non è rimasto coinvolto nello scontro nessun altro veicolo. Sul posto sono intervenuti per rilievi e accertamenti gli agenti del gruppo Cassia della Polizia Locale di Roma Capitale.

Il precedente: un ragazzo di 22 anni morto sulla Tangenziale.

Nella notte tra venerdì 2 febbraio e sabato 3 febbraio Domenico Maria Dorsa, 22enne originario di Cosenza ma Roma da diversi anni, è morto in seguito a un incidente avvenuto proprio sulla Tangenziale Est all'altezza di via Salaria. Viaggiava a bordo della sua Jaguar e ha improvvisamente perso il controllo del mezzo. Ferito anche il ragazzo che era in macchina con lui, trasportato d'urgenza al pronto soccorso del Policlinico Gemelli di Roma. Il 22enne è invece morto praticamente sul colpo. L'incidente è avvenuto intorno alle 2 di notte.