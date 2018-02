Domenico Maria Dorsa, originario di Cosenza ma Roma da diversi anni, è morto nella notte tra venerdì 2 e sabato 3 febbraio in un incidente stradale a soli 21 anni. Giovane dirigente di Fratelli d'Italia e iscritto all'università di Tor Vergata a Medicina, viaggiava a bordo di una Jaguar in Tangenziale Est all'altezza di via Salaria, schiantatasi fuori strada. Con lui un altro ragazzo, Luigi Lardo, in gravi condizioni. Sconcerto e dolore tra gli amici, i familiarie dentro Fratelli d'Italia, di cui Domenico era un giovane dirigente, impegnato sia dentro l'università come rappresentante degli studenti, che nel territorio del II Municipio dove abitava.

Il cordoglio di tutto il partito è stato espresso su Facebook dalla leader Giorgia Meloni con un post su Facebook: "La comunità politica e umana di Fratelli d'Italia piange la scomparsa improvvisa di Domenico Maria Dorsa, giovane militante del nostro movimento morto stanotte ad appena 21 anni in un tragico incidente stradale a Roma. In questo momento di dolore, il nostro cordoglio e la nostra vicinanza vanno alla famiglia di Domenico e a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Il nostro pensiero per Luigi Lardo, coinvolto nell'incidente e ora ricoverato in gravi condizioni in ospedale. Ci auguriamo con tutto il cuore che possa rimettersi presto".