Investe una ragazza di 21 anni con il figlio e scappa: rintracciato anziano pirata della strada

Una giovane mamma di 21 anni e il figlio di 4 sono stati investiti ieri mentre attraversavano via dell’Acquedotto Alessandrino, da un pirata della strada che si è dato alla fuga senza prestare soccorso. L’uomo, 78 anni, è stato rintracciato e denunciato per omissione di soccorso. Mamma e figlio per fortuna sono in buone condizioni.