in foto: Immagine di repertorio

Grave incidente stradale quello avvenuto a Roma, nel quartiere Morena, dove una donna di 71 anni è stata investita da un camion. Stando a quanto si apprende, la donna stava attraversando la strada in via Monasterace quando è stata investita dal mezzo pesante. Sul posto sono arrivati immediatamente i sanitari del 118, che hanno soccorso la donna, trasportandola in codice rosso al Policlinico Tor Vergata, dove è ricoverata in gravi condizioni di salute e in prognosi riservata. Anche l'uomo alla guida del camion, un 46enne che si è fermato a prestare i primi soccorsi alla donna, è stata trasportato all'ospedale Vannini in forte stato di choc.

Sul luogo dell'investimento sono arrivati gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Municipale di Roma, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per determinare l'esatta dinamica dell'incidente. Da una prima ricostruzione, la donna avrebbe attraversato la strada sprovvista di strisce pedonali: il conducente del camion si sarebbe ritrovato la 71enne davanti all'improvviso, senza avere la possibilità di frenare o di evitarla.