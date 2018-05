Caccia all'uomo nella capitale dove, al termine di un inseguimento in zona Marconi avvenuto questa notte, una persona ancora non identificata ha aperto il fuoco contro l'equipaggio di una volante della Polizia di Stato da uno scooter. Poco prima gli agenti avevano intimato l'alt a un motociclo con a bordo due uomini in via Zamboni. Invece di fermarsi però l'uomo al volante ha accelerato tentando di sfuggire ai controlli.

Arrivati a piazzale della Radio gli spari, che fortunatamente non vanno a segno e colpiscono un'auto in sosta. I due fuggitivi tentano di allontanarsi a piedi ma uno dei due viene bloccato. Si tratta di un 43enne che è stato fermato e dopo una colluttazione con i poliziotti, che ne sono usciti lievemente contusi. Ora le forze dell'ordine sono sulle tracce del fuggitivo, che sarebbe anche responsabile di aver aperto il fuoco sugli agenti.

Rintracciato e arrestato ad Anzio

Il fuggitivo è stato rintracciato nel tardo pomeriggio di oggi ad Anzio, comune del litorale romano, dove si nascondeva dalla fidanzata residente nella cittadina costiera. Si tratta di un 45enne che ora dovrà rispondere delle accuse di tentato omicidio e porto abusivo di armi, mentre l'altro uomo è accusato di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale.