in foto: Immagine di repertorio

Quando i carabinieri bussano alla porta della sua abitazione per una perquisizione, preso dalla paura di essere arrestato, ingerisce un involucro contenente sei grammi di cocaina. Poi, terrorizzato dalle conseguenze per la sua salute se il pacchetto in cui era confezionata la droga si fosse rotto, confessa ai militari il gesto e gli chiede di portarlo d'urgenza in ospedale.

I carabinieri trasportano così il pusher al pronto soccorso dell'ospedale G.B. Grassi di Ostia, dove immediatamente è stato sottoposto alle procedure per il recupero degli ovuli contenenti lo stupefacente. Finite le procedure mediche e assicuratisi che il gesto non avesse avuto conseguenze per la salute, l'uomo è stato denunciato per "detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente", e la polvere bianca posta sotto sequestro: dovrà affrontare le conseguenze di un processo ma almeno non ha rischiato di morire.