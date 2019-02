in foto: Alessio Pietricola e Giancarlo Lanni

Tragedia tra Sezze e Pontinia, nel territorio della provincia di Latina, dove questa mattina due persone sono morte e una si trova all'ospedale in condizioni gravissime a seguito di un terribile incidente stradale sulla via Migliara 47. Si tratta di Alessio Pietricola, 33 anni, e di Giancarlo Lanni, 54 anni, entrambi di Sonnino, deceduti dopo che il veicolo a bordo del quale stavano viaggiando ha preso fuoco. Le fiamme hanno avvolto completamente l'abitacolo senza lasciargli scampo. Alessio e Giancarlo erano molto uniti, i loro amici, increduli per l'accaduto, hanno scritto per loro tantissimi messaggi d'affetto: "Voglio ricordarvi così – scrive Armando in una foto pubblicata sui social, ricordandoli – insieme abbiamo condiviso moltissimi momenti belli della vita". E ha aggiunto: "Un destino crudele ci ha separato resterete sempre al mio fianco". Sul profilo Facebook di Alessio il suo ultimo post risale a poche ore prima del dramma: "Con questo vento in faccia e con il sole come manto, tira dritto taglia il vento. Una boccata d'aria fresca, profumata, nuova da respirare a pieni…pienissimi polmoni. Sono fortunato". Sotto i commenti delle persone che lo conoscevano e che gli volevano bene: "Alessio caro…un grande onore nell'averti conosciuto. Possa tu godere dello splendore del Paradiso, riposa in pace".

Incidente sulla Migliara 47: scontro tra due auto, una prende fuoco

Il dramma è avvenuto intorno alle ore 6.30 di questa mattina, mercoledì 26 febbraio, quando Alessio e Giancarlo stavano percorrendo via Migliara 47 a bordo della stessa auto. Improvvisamente e per cause ancora in via d'accertamento, si sono scontrati con un altro veicolo e dopo l'impatto, la loro macchina ha preso fuoco, avvolgendoli completamente. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno lavorato per spegnere le fiamme più breve tempo possibile ma per i due passeggeri non c'è stato purtroppo nulla da fare. Inutile per loro l'intervento dei soccorritori. La terza vittima si trova ricoverata in ospedale e le sue condizioni sono gravissime. Presenti i carabinieri che hanno svolto i rilievi e stanno indagando sul caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto.