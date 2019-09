in foto: L’incidente su via Salaria

Incidente sulla Salaria vecchia a Rieti, dove una donna è rimasta ferita e trasportata in ospedale. Il sinistro è avvenuto la mattina presto di oggi, sabato 28 settembre nella frazione Canneto a Fara Sabina. A rimanere coinvolta l'auto, dove all'interno viaggiava la vittima. Ancora da chiarire la dinamica dell'accaduto, ma secondo le informazioni apprese la conducente alla guida del veicolo ha sbandato ed è finita fuori strada. Ricevuta la chiamata d'emergenza, sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale.

Ferita estratta dalle lamiere

Giunti sul posto anche i vigili del fuoco, che l'hanno estratta dalle lamiere e consegnata nelle mani dei paramedici. Date le sue condizioni di salute parse fin da subito gravi, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza all'ospedale Gemelli di Roma, dov'è arrivata ed è stata affidata alle cure dei medici. Presenti per i rilievi scientifici i carabinieri della locale stazione che stanno ricostruendo la dinamica dell'accaduto.

Un altro incidente nella notte

Un altro incidente è avvenuto nella notte ma in territorio pontino, dove Moira Savastano è morta a 27 anni dopo che la sua auto si è schiantata contro il muretto della rotonda tra via del Lido e strada Nascosa. Dietro di lei, a pochi metri, viaggiava una sua amica che la seguiva con la sua macchina, dopo una serata trascorsa insieme in un locale. Moira è morta davanti ai suoi occhi, dopo il violento impatto che ha distrutto la sua auto. Inutili i soccorsi, per la ragazza non c'è stato nulla da fare.