in foto: Moira Savastano

Tragedia nella notte a Latina, dove una ragazza di 27 anni è morta in un incidente stradale. Il sinistro è avvenuto tra via del Lido e strada Nascosa. La vittima è Moira Savastano. Secondo le informazioni apprese, il sinistro è avvenuto poco dopo la mezzanotte: Moira era alla guida della sua auto, una Toyota Yaris rossa, dopo una serata trascorsa con le amiche, tra confidenze e risate. Dietro di lei c'era una sua amica, che la seguiva con la sua macchina. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, la 27enne ha perso il controllo del veicolo e si è schiantata contro il muretto di una rotonda. L'impatto è stato molto violento, la parte anteriore della vettura si è completamente accartocciata.

Moira morta davanti all'amica

La scena è accaduta davanti agli occhi della sua amica. La ragazza ha fermato la macchina, è scesa dall'abitacolo e le è corsa incontro, chiamando i soccorsi. Sul posto, ricevuta la chiamata d'emergenza, è intervenuto il personale sanitario del 118. I paramedici hanno cercato di rianimarla, ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. Giunti in suo aiuto anche i vigili del fuoco, che hanno lavorato per estrarre il corpo dalla carcassa dell'auto, ridotta per l'urto a un groviglio di lamiere. Presenti per i rilievi scientifici di rito gli agenti della polizia stradale, che hanno svolto gli accertamenti necessari e che dovranno ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto. Non sarebbero rimasti coinvolti altri veicoli.

in foto: La rotonda dell’incidente (Google Maps)

Tantissimi i messaggi d'addio

Moira era giovane, bella, con gli occhi nocciola che al sole sfumavano in verde. Gli amici si sono svegliati questo sabato mattina con la drammatica notizia della sua scomparsa. Chi la conosceva la ricorda come una ragazza solare e ironica, "pazzerella e carica" che amava la vita e aveva tanti progetti per il futuro. Tantissimi i messaggi di cordoglio e affetto comparsi sulla sua bacheca Facebook, tra gli altri, quello di un'amica, che quasi non trova le parole: "E ti butti a capofitto nei ricordi…ciao Mò".