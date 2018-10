in foto: Traffico bloccato su via Appia all’aeroporto di Ciampino– passaggio a livello di Casabianca bloccato

Grave incidente sulla via Appia Nuova all'altezza dell'aeroporto di Ciampino. Stando a quanto segnalano diversi utenti sui social network un tir avrebbe distrutto la sbarra del passaggio a livello della stazione Casabianca, che in pratica divide la via Appia con la via dei Laghi. Completamente paralizzato il traffico verso Roma in tutta l'area dei Castelli Romani, con le colline a sud di Roma che sono scollegate da Roma. Problemi anche sulla linea ferroviaria Velletri Roma. Informa la polizia locale di Ciampino: "Segnalati al momento problemi importanti di viabilità su via dei Laghi passaggio a livello di Casabianca per problemi al PL di Santa Maria delle Mole". La polizia locale di Roma Capitale informa che in "via Appia Nuova, altezza Aeroporto di Ciampino traffico rallentato causa incidente grave in direzione centro. E' stata comunicata la chiusura del sottopasso di v.Appia Nuova direzione Roma centro. Traffico deviato sulla laterale altezza dell'Aeroporto di Ciampino". Segnala un utente: "Treni non stanno tanto meglio. Alle 9.44 sono salita sul treno di Velletri delle 8.12, in ritardo di circa 90 minuti"

Gli aggiornamenti sul sito di Rete Ferroviaria Italiana: Aggiornamento ore 9.45: ripresa, pur con rallentamenti, la circolazione ferroviaria sulla linea FL4, Ciampino – Velletri per un inconveniente tecnico ad una serie di passaggi a livello fra Pavona e Ciampino e fra Lanuvio e Velletri. Prosegue l’intervento dei tecnici di RFI. Aggiornamento ore 9.30: ancora sospesa la circolazione ferroviaria sulla linea FL4, Ciampino – Velletri per un inconveniente tecnico ad una serie di passaggi a livello fra Pavona e Ciampino e fra Lanuvio e Velletri. In corso l’intervento dei tecnici di RFI. Ore 7.40: dalle 7.40 la circolazione ferroviaria fra Ciampino e Pavona (linea FL4, Ciampino – Velletri) è sospesa per il danneggiamento, da parte di ignoti, delle barriere di un passaggi a livello fra Pavona e Ciampino.