in foto: Il professor Andrea De Luca, infettivologo, morto in uno scontro tra auto e furgone sull’A24

Il mondo accademico è in lutto per la scomparsa del professor Andrea De Luca, infettivologo, tra i maggiori esperti del virus Hiv in Italia. De Luca è morto a 55 anni, rimasto vittima di un grave incidente stradale sull'A24 nel quale la sua auto è finita contro un furgone. Il professor De Luca, nato a Chieti nel 1964, era docente ordinario di Malattie Infettive presso il Dipartimento di Biotecnologie mediche dell’Università di Siena e direttore della Uoc di Malattie Infettive Universitarie presso l’Aou Senese, dove dirigeva un gruppo di giovani ricercatori. A darne notizia l'Università di Siena che ha scritto un messaggio di cordoglio su Facebook. “Ricevo con sconcerto e profondo dolore questa notizia” ha detto il rettore dell’Ateneo Francesco Frati. “De Luca era un ricercatore brillante, un medico attento ma anche un grande divulgatore, sempre in prima linea nella prevenzione delle malattie infettive e in particolare nella sensibilizzazione degli studenti e dei giovani sul tema dell’Aids. Tra le tante attività di prevenzione e informazione, recentemente aveva promosso uno screening gratuito di controllo dell’Hiv al Santa Chiara Lab. Inoltre, in questi giorni è partito un importante progetto internazionale di ricerca sull’Hiv, la tubercolosi e l’epatite C al quale De Luca stava lavorando. Ci lascia – ha aggiunto il rettore – uno scienziato e un uomo di grande qualità”.

"Siamo sconvolti per la terribile notizia” – ha detto Valter Giovannini, direttore generale Azienda ospedaliero-universitaria Senese. “Il professor De Luca era un professionista eccellente, sempre disponibile. Da sempre impegnato nelle attività di sensibilizzazione, prevenzione e cura per la lotta all'Aids; grazie a lui abbiamo raggiunto grandi risultati anche per le nuove terapie per eradicare l'epatite C. È stato un grande infettivologo, un punto di riferimento per tutti i colleghi, e la sua competenza, oltre che la sua umanità, ci mancheranno tantissimo. Ci uniamo al dolore della sua famiglia con un grande abbraccio e profondo cordoglio da parte di tutto l'ospedale".

Incidente sull'A24: scontro tra auto e furgone

Andrea De Luca è morto a seguito di un incidente stradale avvenuto ieri mattina sull'A24, nel tratto di Strada dei Parchi tra le uscite Vicovaro – Mandela e Carsoli-Oricola, in direzione Teramo. Intorno alle ore 12 la sua auto, una Fiat 500L, è finita contro un furgone tamponandolo, l'impatto è stato violentissimo. Sul posto è intervenuto il personale sanitario del 118 che ha tentato di soccorrere la vittima ma purtroppo non c'è stato nulla da fare per salvargli la vita, troppo gravi le ferite e i traumi riportati. Ai rilievi hanno lavorato gli agenti della polizia stradale. Inevitabili le ripercussioni sul traffico, la strada è stata chiusa per due ore.