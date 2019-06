La comunità di San Giovanni della Croce in queste ore si sta stringendo a fianco della famiglia di Emanuele Fina, il ragazzo di Roma che ieri pomeriggio ha perso la vita in un incidente lungo la via Tiburtina Valeria. Il centauro stava percorrendo il tratto di strada lungo Carsoli, paese al confine tra Lazio e Abruzzo, quando ha improvvisamente perso il controllo della sua moto finendo fuori strada e schiantandosi contro un guardrail. I suoi compagni motociclisti si sono fermati subito per prestare soccorso a Emanuele, ma nonostante l'intervento del personale sanitario il ragazzo è deceduto a seguito del terribile schianto. Domani mattina si terranno i funerali del giovane motociclista presso la chiesa di San Giovanni della Croce, con gli amici di Emanuele che hanno invitato chiunque abbia voglia di partecipare a recarsi in moto sul luogo dell'addio, esattamente come avrebbe voluto Emanuele, che per tutti quanti è sempre stato noto come "Er Fina".

La dinamica dell'incidente di Emanuele Fina, morto in moto contro un guardrail

Emanuele stava in sella alla sua moto, la sua più grande passione, insieme a un gruppo di amici con i quali condivideva da tempo l'interesse e l'entusiasmo per il mezzo a due ruote. Proprio su questo mezzo il ragazzo romano di 27 anni ha perso la vita, perdendo il controllo della sua amata moto, con la quale si era anche immortalato in un autoscatto che oggi sta circolando sul web. In base ai primi riscontri la curva maledetta si troverebbe all'altezza di Pietrasecca, il punto esatto in cui Emanuele avrebbe perso il controllo del suo veicolo, andandosi a schiantare contro un guardrail nelle vicinanze. Il violento scontro tra il cranio e l'asfalto non ha risparmiato il 27enne, che domani sarà ricordato con una veglia funebre per l'ultimo saluto dei suoi amici e dei suoi familiari.