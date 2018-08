Un grave incidente è avvenuto attorno alle 12.00 di ieri – domenica 26 agosto – sull'autostrada A12 Roma – Civitavecchia. Qui si sono scontrati, per cause in corso d'accertamento, una Nissan Micra e una Mercedes. Sul posto, al chilometro 43.400 dell'autostrada che collega la capitale al comune portuale, sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118 e i vigili del fuoco del comando di Civitavecchia.

I pompieri hanno dovuto estrarre dalle lamiere della Mercedes ribaltata il conducente e una donna di 56 anni. Le condizioni di quest'ultima sono apparse da subito estremamente gravi tanto da chiedere l'intervento di un'eliambulanza. Trasportata in codice rosso al Policlinico Gemelli di Roma, qui la donna è deceduta dopo diverse ore nonostante gli sforzi dei medici: troppo gravi le lesioni riportate nel violento impatto. Le altre tre persone coinvolte nel sinistro, il conducente della Mercedes e un uomo e una donna che viaggiavano a bordo della Micra, sono tutt'ora ricoverati in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita.