Un incidente si è verificato nella serata di ieri – sabato 22 giugno – nell'area di servizio di Tolfa Est sull'autostrada A14 Roma – Civitavecchia, dove una vettura è entrata a tutta velocità, ribaltandosi più volte su se stessa dopo aver urtato il guard rail. Erano circa le 19.00 quando una donna al volante della sua Citroen ha perso il controllo dell'auto per cause ancora da accertare. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, che hanno estratto la conducente dell'auto, e gli agenti della Polizia Stradale che hanno eseguito i rilievi del caso e messo in sicurezza la sede stradale dove si erano sversati carburante e olio dall'auto. La donna è stata trasferita all'ospedale di Civitavecchia: fortunatamente le sue condizioni non destano particolare preoccupazione. Nello schianto dell'auto non sono rimaste coinvolte altre vetture né persone presenti in quel momento nella stazione di servizio, ma il bilancio dell'incidente poteva essere ben più grave.

Week end di sangue sulle strade alle porte di Roma

Un altro grave incidente è avvenuto ieri mattina su via Nettunense nel tardo pomeriggio. Qui un tredicenne in sella alla sua bicicletta è stato investito da una Mercedes in transito. Il ragazzino, ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Bambino Gesù di Roma, è stato sbalzato prima sul cofano della vettura, poi sull'asfalto. Questa mattina invece un ciclista si è scontrato su via di Trigoria con un'auto: l'uomo è stato soccorso ed è in gravi condizioni, ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Eugenio. Al vaglio la posizione del conducente della Ford Focus.