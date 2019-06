in foto: Immagine di repertorio

È stato investito nel pomeriggio di ieri – sabato 22 giugno – su via Nettunense un ragazzino di tredici anni di Aprilia, che si trovava in sella alla sua bicicletta. L'incidente è avvenuto all'altezza dell'undicesimo chilomegtro, nella zona di Fontana di Papa ad Ariccia. Il tredicenne ha impegnato la carreggiata quando sopraggiungeva una Mercedes Clk 200, il cui conducente non è riuscito a evitare l'impatto. Sbalzato sull'auto e poi sull'asfalto, è stato soccorso dal personale sanitario del 118 che ne ha disposto il trasporto d'urgenza in ospedale. Ricoverato in un primo momento all'ospedale dei Castelli, è stato poi trasferito d'urgenza all'ospedale Bambino Gesù di Roma dove è tutt'ora ricoverato in prognosi riservata.

Le condizioni del ragazzo rimangono critiche, mentre è al vaglio la dinamica dell'incidente e le eventuali responsabilità dell'automobilista. Sul posto sono giunti i carabinieri di Velletri che hanno eseguito i rilievi del caso: l'automobilista, che si è fermato immediatamente a prestare soccorso, è risultato negativo ai test sull'utilizzo di alcol e sostanze stupefacenti. Da quanto si apprende dalla stampa locale, da tempo il parroco della vicina parrocchia chiede di mettere in sicurezza l'incrocio dove è avvenuto l'incidente.