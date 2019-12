Due persone sono rimaste ferite in un incidente ieri sulla Pontina, nel territorio di Aprilia. Tre macchine si sono scontrate all'altezza del chilometro 45, in direzione Sud: una si è addirittura ribaltata su un fianco. Nonostante la gravità della carambola, che inizialmente ha fatto temere il peggio agli automobilisti che hanno assistito alla scena, nessuno all'interno delle vetture incidentate è rimasto ferito in modo grave. Solo due persone hanno portato lesioni lievi, e sono uscite quasi indenni dalle macchine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Aprilia per i rilievi del caso: non è ancora chiaro, infatti, cosa sia accaduto esattamente e come mai le macchine si siano scontrate. Saranno loro a stabilire eventuali responsabilità. Per fare i rilievi, mettere in sicurezza la strada e spostare le vetture, gli agenti hanno disposto in quel tratto l'uscita obbligatoria su via Nettunense.

Incidente tra auto e moto sul GRA, morto centauro

Un altro grave incidente si è verificato sempre ieri sul Grande Raccordo Anulare a Roma. Un'auto e una moto si sono scontrate nel pomeriggio del 12 dicembre: ad avere la peggio è stato il centauro, portato in ospedale con l'eliambulanza in condizioni gravissime. Purtroppo non ce l'ha fatta, le lesioni riportate a causa dello schianto con l'asfalto non gli hanno lasciato scampo. L'uomo, di cui non sono state diffuse ancora le generalità, è deceduto poco dopo l'arrivo in ospedale. A chiamare i soccorsi sono stati i passanti, che hanno assistito impotenti alla tragedia e al volo del motociclista, sbalzato dalla moto e atterrato diversi metri dopo. La dinamica dell'incidente che ha portato la macchina e la moto a scontrarsi sono ancora da chiarire: sul posto è intervenuto il personale Anas e gli agenti della polizia stradale per i rilievi scientifici del caso. Inevitabili i disagi alla circolazione, che ha subito forti rallentamenti.