Un maxi tamponamento ha coinvolto sei veicoli nella mattina di oggi, giovedì 24 gennaio. L'incidente a catena è avvenuto intorno alle ore 9, lungo via Pontina. Per cause ancora in via d'accertamento, le auto si sarebbero urtate, provocando disagi al traffico. A comunicarlo Astral Mobilità che ha informato gli automobilisti su Twitter: "Incidente al chilometro 27+000, code all'altezza di Pomezia nord, in direzione Roma" e ha raccomandato a chi si trova in transito sul tratto di strada interessato a prestare la massima attenzione. Secondo le informazioni apprese non ci sarebbero feriti, la la circolazione è rimasta congestionata a causa delle auto incidentate che occupavano la carreggiata, fin quando non sono state rimosse, poi la strada è stata messa in sicurezza. In tarda mattinata il traffico è tornato gradualmente regolare.

Frana su via Flaminia: masso cade su auto

Disagi e traffico anche a Roma nord, lungo via Flaminia dove è avvenuto un grave incidente. Intorno alle 7.30 di oggi, alcuni massi sono precipitati sulla carreggiata, uno dei quali ha centrato in pieno un'auto, che stava passando in quel momento. Sul posto i vigili del fuoco che hanno estratto dalle lamiere il conducente del veicolo rimasto ferito, soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale. Secondo le informazioni apprese l'uomo non sarebbe in condizioni critiche. Intervenuta la polizia stradale, la polizia locale di Roma Capitale e il personale di Anas, che hanno predisposto prima la chiusura della strada poi il restringimento della carreggiata per consentire le operazioni di soccorso e la successiva rimozione del mezzo incidentato e dei detriti dalla strada.